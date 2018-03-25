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    25 Mart 2018, Pazar

    MİLLİ TAKIM

    Roma'dan milli yıldızlara kanca

    Romadan milli yıldızlara kanca
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    Roma Sportif Direktörü Monchi, Türkiye'den Galatasaraylı Yunus Akgün ve Trabzonsporlu Sefa Akgün'ü takibe aldı.

    İtalyan Fatti di Pallone sitesinin haberine göre, Roma Sportif Direktörü Monchi, Yunus ve Sefa Akgün'ü takibe aldı. Roma'ya yakınlığıyla bilinen siteye göre Monchi, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen kardeşleri kadroya katmayı hedefliyor.



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