Romadan milli yıldızlara kanca

25 Mart 2018, Pazar
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Roma'dan milli yıldızlara kanca
Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018
Roma Sportif Direktörü Monchi, Türkiye'den Galatasaraylı Yunus Akgün ve Trabzonsporlu Sefa Akgün'ü takibe aldı.
İtalyan Fatti di Pallone sitesinin haberine göre, Roma Sportif Direktörü Monchi, Yunus ve Sefa Akgün'ü takibe aldı. Roma'ya yakınlığıyla bilinen siteye göre Monchi, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen kardeşleri kadroya katmayı hedefliyor.
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