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    25 Mart 2018, Pazar

    MİLLİ TAKIM

    Milli takım Antalya’daki son çalışmasını yaptı

    Milli takım Antalya’daki son çalışmasını yaptı
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    , Karadağ ile oynayacağı özel maçın Antalya’daki son antrenmanını gerçekleştirdi. A Milli Takım da Enes Ünal takımdan ayrı, Cengiz Ünder ise takımla birlikte çalıştı

    , 27 Mart Salı günü Karadağ ile oynayacağı özel maçın Antalya'daki son antrenmanını gerçekleştirdi. Basın mensuplarına ilk 15 dakikası açık olan antrenmanda milliler çalışmaya koşuyla başladı. Koşunun ardından 5'e 2 top kapma mücadelesi ile devam eden antrenmana sakatlığı bulunan Enes Ünal, katılmadı. A Milli takımda sakatlığından dolayı İrlanda Cumhuriyeti maçında oynayamayan Cengiz Ünder ise takımla birlikte çalıştı.
    Türkiye A Futbol Takımı, Antalya'da yaptığı son çalışmanın ardından yarın sabah saat 10.00'da özel uçakla Karadağ'a gidecek. 27 Mart Salı günü saat 20.10'da başlayacak mücadeleyi Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek.

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