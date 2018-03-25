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    25 Mart 2018, Pazar

    MİLLİ TAKIM

    Milli Takım'da yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı

    Milli Takımda yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    A Milli Takım'da Selçuk İnan, sakatlığı sebebiyle kardodan çıkarıldı.

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

    Karadağ ile 27 Mart Salı günü deplasmanda özel maçta karşılaşacak A Milli Takımımızda Selçuk İnan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

    Ay-Yıldızlıların dün akşam yaptığı antrenman sonrası sol arka adalesinde sertleşme oluşan Selçuk'un Karadağ maçına kadar iyileşemeyeceği öngörüldüğünden, futbolcunun tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu.

    A Milli oyuncu, bugün Antalya'dan İstanbul'a dönecek.

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