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    26 Mart 2018, Pazartesi

    MİLLİ TAKIM

    Karadağ'a da aslar

    Karadağa da aslar
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    , kadro istikrarını sağlamak için Karadağ karşısında da İrlanda’yı 1-0 yenen ilk onbire yakın isimleri sahaya sürmeyi planlıyor

    Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ile oynanan maçta takımın performansının yanı sıra istekli futbolundan da memnun olduğunu kaydeden Mircea Lucescu, milli takımın başarısı için istikrarlı bir kadronun oturmasının önemli olduğunu söylüyor. Rumen teknik adamın, yarın Karadağ ile yapılacak hazırlık maçında da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenen ideal 11'e yakın isimleri sahaya süreceği öğrenildi. Lucescu'nun İrlanda karşısında hafif sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cengiz Ünder'i Yusuf Yazıcı'nın yerine ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

    YOLCULUK BUGÜN

    Milliler iki maçlık hazırlık döneminin Antalya ayağını dün yaptığı idmanla tamamladı. Sakatlığı bulunan Enes Ünal antrenmana katılmazken, iyileşen Cengiz Ünder takımla çalışti. Kafile bugün saat 10.00'da Sabiha Gökçen havaalanından özel bir uçakla Karadağ'daki Podgoriçe'ye geçecek ve maç saatini bekleyecek.

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