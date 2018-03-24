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    24 Mart 2018, Cumartesi

    MİLLİ TAKIM

    Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı!

    Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı!
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ümit Milli Takımı'nın İsveç ile oynadığı maçta arka adalesinden sakatlık geçiren genç futbolcunun, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

    Ümit millilerin İsveç ile yaptığı maçta forma giyen Mehmet Zeki Çelik'in ise A Milli Takım'a geri döndüğü belirtildi.

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