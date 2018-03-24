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    24 Mart 2018, Cumartesi

    MİLLİ TAKIM

    Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir takımla birlikte çalıştı

    Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir takımla birlikte çalıştı
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    'nda Karadağ maçının hazırlıkları başladı

    , 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına basına kapalı yaptığı antrenmanla başladı.
    Antalya'da konaklanan otelin sahasında, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde saat 18.00'de gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerini takiben dar alan oyunları ve şut çalışmaları yapıldı.

    Antrenmanın şut çalışması bölümü, teknik heyet ve futbolcular arasında geçen neşeli anlara sahne oldu. İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasına ilk 11'de başlayan oyuncular sahadaki idmana katılmayıp kamp otelinde rejenerasyon çalışması yaptı.

    İrlanda Cumhuriyeti karşılaşması öncesinde takımdan ayrı düz koşu yapan ve , bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Kasığında zorlanma bulunan ise takımdan ayrı kendisi için hazırlanan özel program dahilinde antrenman yaptı.

    A Milliler, yarın aynı yer ve saatte yapacağı antrenmanla Karadağ maçının hazırlıklarına devam edecek.


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