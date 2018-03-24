Milli Takım Anadoluda rakip tanımıyor

Türkiye, maçlarını Anadolu'da oynamaya başladığından beri 2 kere yenildi.

12 Kasım 2014'te Saracoğlu'ndaki hazırlık maçında Brezilya'ya 4-0 mağlup olduğumuzda, kulüp taraftarlığının, milli karşılaşmalarda tribünde yapılan tezahüratlara etkisi konuşulmuştu. 16 Kasım 2014'te Kazakistan'ı 3-1 yendiğimiz maçta ise Türk Telekom Arena'da yaşananlar gündem yarattı. Volkan Demirel, karşılaşma öncesinde Galatasaraylı taraftarların küfürleri nedeniyle maça çıkmamış ve bir daha çağırılmamıştı.



O günden sonra Türkiye bir daha İstanbul'da resmi maça çıkmadı.



3 Eylül 2015 tarihinden itibaren oynadığımız 14. maçta 9. galibiyetimizi İrlanda Cumhuriyeti karşısında aldık.



Mehmet Topal'ın 52. dakikada attığı tek golle gülen Milli Takım, Mircea Lucescu dönemindeki de 2. galibiyetini yine Anadolu'da almış oldu.



İşte bu 14 maçta sırasıyla alınan sonuçlar.