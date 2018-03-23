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    23 Mart 2018, Cuma

    MİLLİ TAKIM

    Cengiz'den kötü haber

    Cengizden kötü haber
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    Milli Takım kampında sakatlanan Cengiz Ünder, İrlanda maçında forma giyemeyecek.

    Dün akşam yapılan son antremanda hafif bir sakatlık geçiren ve antremanı düz koşuyla tamamlayan Cengiz Ünder'in, bu akşam oynanacak olan İrlanda maçında forma giymesi beklenmiyor.

    Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçı bu akşam saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Slovenya Federasyonu'ndan Slavko Vini yönetirken, yardımcılıklarını, Toma Klannik ve Andra Kovai yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemlerden Hüseyin Göçek olacak.

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