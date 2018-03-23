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    23 Mart 2018, Cuma

    MİLLİ TAKIM

    Milli futbolcu sakatlandı!

    Milli futbolcu sakatlandı!
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    Türkiye - İsveç U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında forma giyen Trabzonsporlu genç yıldız sakatlandı ve 80. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    UEFA Avrupa Şampiyonası U21 Elemeleri'nde oynanan Türkiye - İsveç maçında forma giyen Trabzonsporlu genç yıldız yaşadığı sakatlık nedeniyle 80. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Kenara işaret yapan Abdülkadir Ömür'ün ilk tedavisi sahada yapıldı ve bu esnada sağlık heyeti de Abdülkadir Ömür'ün oyuna devam edemeyeceğini açıkladı. Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

    Abdülkadir Ömür'ün yerine 80. dakikada Türkiye - İsveç maçına oyuna Yusuf Sarı dahil oldu.

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