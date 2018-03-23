Milli maç kapalı gişe

Milli Takım'ın bugün İrlanda ile oynayacağı maçın tüm biletlerinin satıldığı açıklandı.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin tükenmesi nedeniyle, internet üzerinden ve gişelerden yapılan satışın sona erdiği ifade edildi.