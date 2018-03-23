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    23 Mart 2018, Cuma

    MİLLİ TAKIM

    Milli maç kapalı gişe

    Milli maç kapalı gişe
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    Milli Takım'ın bugün İrlanda ile oynayacağı maçın tüm biletlerinin satıldığı açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin tükenmesi nedeniyle, internet üzerinden ve gişelerden yapılan satışın sona erdiği ifade edildi.

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