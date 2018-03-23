23 Mart 2018, Cuma
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Milli maç kapalı gişe
Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018
Milli Takım'ın bugün İrlanda ile oynayacağı maçın tüm biletlerinin satıldığı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin tükenmesi nedeniyle, internet üzerinden ve gişelerden yapılan satışın sona erdiği ifade edildi.
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