İrlanda Cumhuriyetiyle 14. randevu

UEFA Uluslar Ligi'nde eylül, ekim ve kasım aylarında Rusya ve İsveç'le karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'yle Antalya Stadyumu'nda hazırlık maçına çıkacak. İki takım bugüne kadar 13 kez karşı karşıya gelirken, Milliler 2 galibiyet ve 5 yenilgi aldı.

İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile hazırlık maçı yapacak olan A Mili Futbol Takımı, eylül ayındaki UEFA Uluslar Ligi'ne hazırlanıyor. İrlanda Cumhuriyeti'ni Antalya'da ağırlayacak olan Ay-Yıldızlılar, Ada ülkesiyle daha önce 13 kez karşı karşıya geldi. Resmi ve hazırlık maçlarında rakibiyle oynadığı 13 maçta 2 kez kazanan A Milliler, 6 maçta sahadan beraberlikle ayrılırken, 5 kez de kaybetti.

İrlanda Cumhuriyeti'yle ilk kez 1968 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'de karşılaşan Milliler, 1966 yılında deplasmanda oynanan maçı 2-1 kaybederken, 1967'de iç sahada oynanan mücadeleyi ise aynı sonuçla kazanmıştı. Kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından uzun bir süre sonra rakibine karşı galibiyet alamadı.