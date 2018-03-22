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    22 Mart 2018, Perşembe

    MİLLİ TAKIM

    İrlanda Cumhuriyeti'yle 14. randevu

    İrlanda Cumhuriyetiyle 14. randevu
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    'nde eylül, ekim ve kasım aylarında Rusya ve İsveç'le karşılaşacak olan , 'yle Antalya Stadyumu'nda hazırlık maçına çıkacak. İki takım bugüne kadar 13 kez karşı karşıya gelirken, Milliler 2 galibiyet ve 5 yenilgi aldı.

    ve ile hazırlık maçı yapacak olan A Mili Futbol Takımı, eylül ayındaki 'ne hazırlanıyor. İrlanda Cumhuriyeti'ni Antalya'da ağırlayacak olan Ay-Yıldızlılar, Ada ülkesiyle daha önce 13 kez karşı karşıya geldi. Resmi ve hazırlık maçlarında rakibiyle oynadığı 13 maçta 2 kez kazanan A Milliler, 6 maçta sahadan beraberlikle ayrılırken, 5 kez de kaybetti.

    İrlanda Cumhuriyeti'yle ilk kez 1968 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'de karşılaşan Milliler, 1966 yılında deplasmanda oynanan maçı 2-1 kaybederken, 1967'de iç sahada oynanan mücadeleyi ise aynı sonuçla kazanmıştı. Kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından uzun bir süre sonra rakibine karşı galibiyet alamadı.

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