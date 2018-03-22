Mircea Lucescu: Çağırmadığımız oyuncuları ileride tabii ki çağırabiliriz

Mircea Lucescu ve milli oyuncularımızdan Okay Yokuşlu, İrlanda mücadelesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Lucescu'nun açıklamaları şu şekilde

"HEPSİ ÖNEMLİ KONUMA GELDİ"

Kadrodaki oyuncuların yarısından fazlası yurt dışında oynuyor. Gelebilecek olanlar var gelemeyenler var. Dışarıda başka kalan genç oyuncular da var. İnşallah onlar da bir gün Türkiye'yi temsil atmeye karar verirler.

Hakan, Emre Mor, Enes gibi oyuncular kulüp değiştirdiler. Ama onların hepsi bireysel olarak yüksek beceriye sahip oyuncular. Kendi kulüplerinde önemli oyuncu pozisyonuna geldiler. Yetenekli oyuncuların yanında oynuyorlar onlara ve Milli Takıma katkı sağlıyor bu durum.

Gençlerle beraber çekirdek kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Kazanan bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz.

"CENGİZ ANTRENMANDA SAKATLANDI"

Ne yazık ki Emre Mor bizimle birlikte olamıyor. Kulüp doktorunun bize yollamış olduğu bir rapor da var. 38 derece ateşi vardı. Yazık tabii ki.Dün Cengiz antrenmanda küçük bir sakatlık yaşadı. Onu biraz cesaretlendiriyoruz ama onun da sakatlığı var.

Okay, Çağlar diğer genç oyuncularla Türk Milli Takımı'nın geleceğini sağlayacak genç oyuncular var tabii ki. Hepsi beraber oynayacak ve bu iyi olacak. Bunların hepsi iyi oyuncular. Umut ediyorum ki inanarak başaracağız.

"50'DEN FAZLA MAÇ SEYRETTİM"

Kasım'dan beri oyuncuları kendi ekibimde görmedim. Çok seyahat ettim. 50 maçtan fazla izledim. Hepsini seyretmeye çalıştım. Yabancı futbolcuların çok olması hala etkili. Bu yüzden kolay olmuyor tabii ki. Sürekli ekiplerinde oynayan Türk oyuncular görmek kolay olmuyor. Doğal olarak ama olsun gençlere de aynı zamanda bu milli takımın çekirdeği olması imkanı tanıyor.

Gelecek maçlarda da görmeye çalışacağız. Ali Hasan gibi Gökhan gibi değişik daha önce görmediğimiz oyuncuları da göreceğiz. Sonuçta hazırlık maçları bunlar. Gençlere kendilerini ifade edebilme ve karekterini ortaya koyabilme imkanı tanıyabilecek önemli maçlar. Bunun farkındalar.

2 antrenmanımız oldu sadece ama çok konuştuk, toplantılar yaptık. Ne yapmamız gerektiğini konuştuk. Sorumluluklarını öğrendiler bunları konuştuk toplantılarda.

"ÇAĞRILMAYANLAR DA ÇAĞRILABİLİR"

Türk futboluna çok hizmetleri olan oyuncular bu grupta. Diğer gelmemiş olanları veya gelemeyenleri de futbola çok hizmet etmiş oyuncular onlar da halen tekrardan gelebilirler. Onlarla ilgili bir şey yok. Ben iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Teknik olarak iyi seviyede olan bir ekibim var. Homojen bir oyuncu grubu kurmaya çalışıyorum. 26 oyuncu çağrıyorum ama 17 farklı kulüpte oynayan oyuncu grubu var. Her oyuncu değişik ilişki ve kültürü dengeliyor. Burada en önemlisi arkadaşlık grubunun homojen şekilde beraberlikle yakalamak. Her maçın ayrı tecrübesi var. Bu maçların da yardımı olacaktır.

"TÜRK FUTBOLCULARININ EN BÜYÜK SORUNU..."

Sistem tabii ki önemli ama oyunun senkranizasyonu dinamizim daha önemli. 4-2-3-1'de Hakan'la Cengiz kenarda rahatlar.Orta sahadaki oyuncunun biraz daha ofansif olması gerekiyor. Bizim başka sorunumuz var. Becerikli oyunculara baktığınız zaman Türkiye'de bir çok becerikli oyuncu 10 numara oynamak istiyor. Hakan, Emre Akbaba, Yusuf Yazıcı, Oğuzhan... Herkes çok becerikli ama aynı tip oyuncular. Sahanın başka yerlerinde de oynayabileceklerini göstermekeri lazım. Bazen sahada karışıklık oluyor. Arnavutluk maçında ofansif olarak karışıklık oldu. Yavaş yavaş eminim ne yapılması gerektiğini onlar da anlayacaktır. Çünkü bu ekip 4-1-4-1'den 4-2-3-1'e veya tam tersi oynayabilir 4-4-2'de oynayabiliriz Enes'le birlikte. Bizim için Hakan Milan'da en başta sahada dolaşıyordu şimdi Gattuso'yla disiplini aldı Milan'a faydalı maçlar çıkıyor. Oyuncu disiplini çok önemli. Oyununun organizasyonu elinize almak için disiplini ele alması lazım. Türk oyuncuların en büyük sorunu bu herkes 10 numara oynamak istiyor. 18 yıl önce öyleydi hala aynı.

Yeni bir ekip kuruyoruz. 6-8 sene arasında aynı oyuncularla oynayabilecek bir ekip kurmak istiyoruz. Aynı yaş grubunda bir ekip kurduk. Birbirine saygılı milli takım aidiyet duygusuna sahip bir ekip kurmaya dikkat ediyoruz.