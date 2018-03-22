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    22 Mart 2018, Perşembe

    MİLLİ TAKIM

    "Cenk Tosun çok iyi bir oyuncu"

    Cenk Tosun çok iyi bir oyuncu
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    İrland Kaptanı , Everton'daki takım arkadaşı 'un çok iyi bir oyuncu olduğunu belirterek, "Kadromuz için önemli katkı oldu. Son haftalarda gol atmaya başladı. Hem futbolcu hem karakter olarak çok iyi bir oyuncu" dedi.

    'nın yarın Antalya Stadyumu'nda saat 20.30'da özel maçta karşılaşacağı 'nin teknik direktörü ile takım kaptanı , basın toplantısında konuştu. O'Neill, Türkiye'nin kamp için ideal bir ülke olduğunu söyledi. Pazartesi gününden itibaren kamp yaptıkları Türkiye'de tesis ve konaklama imkanlarının çok iyi olduğunu anlatan O'Neill, "Bizi buraya İrlanda Cumhuriyeti olarak davet ettiğiniz için ülkenize teşekkür ederiz. Türkiye ile aynı kaderi paylaşıyoruz. İki ülke de Dünya Kupası'na katılamamanın üzüntüsünü yaşıyor. İki ülke de yeni kadrosuyla sahada olacak. Bu maç iki takımın da yeni bir kadro oluşturması, ileriki turnuvalara katılabilmesi açısından iyi bir fırsat. İki takım da aynı noktada" dedi.

    O'Neill, Türkiye ile oynayacakları özel maçta milli takıma yeni gelen futbolcular ile deneyimli futbolcular bir arada olacağı için takımı adına önemli bir karşılaşma olacağını söyledi. Takımında önemli futbolcular olduğuna değinen O'Neill, milli takımı bırakan Robbie Keane'in yerini doldurmanın zor olduğundan bahsetti. O'Neill, uzun bir sakatlık dönemi geçiren Coleman'ın ise dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alabileceğini, ancak bazen yeteneklerinin farkında olmadığını dile getirdi.

    Uzun süren sakatlık döneminin ardından ülkesinin milli formasını Türkiye karşısında giyecek Coleman da üzücü bir sakatlık dönemi geçirdiğinden bahsetti. Milli formaya bağlılığını anlatan Coleman, formayı gururla taşıyacağını söyledi. Everton'dan takım arkadaşı hakkında görüşlerini paylaşan Coleman, "Cenk Tosun çok iyi bir oyuncu. Kadromuz için önemli katkı oldu. Son haftalarda gol atmaya başladı. Bunun sinyalini ilk antrenmanlarda performansı ile vermişti. Bize ilk geldiğinde maç eksiğinden dolayı zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorduk. Eski performansını yakaladı. Hem futbolcu hem karakter olarak çok iyi, sevdiğim bir oyuncu" diye konuştu.

    Basın toplantısının ardından İrlanda Cumhuriyeti, teknik direktör Martin O'Neill yönetiminde Antalya Stadyumu'nda Türkiye maçının son antrenmanını yaptı.

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