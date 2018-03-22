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    22 Mart 2018, Perşembe

    MİLLİ TAKIM

    A Milli Futbol Takımı kafilesi Antalya'da

    A Milli Futbol Takımı kafilesi Antalyada
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    A , İrlanda Cumhuriyeti ile yarın yapacağı özel maç için Antalya'ya geldi.

    Özel uçakla İstanbul'dan kente ulaşan milli takım kafilesini, Antalya Havalimanı'nda Antalya Spor Lisesinin kız öğrencileri karanfillerle karşıladı.

    Teknik direktör ile futbolcular, otobüsle, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampa girecekleri otele hareket etti.

    Rumen teknik adam ve bir milli futbolcu, bugün saat 19.00'da Antalya Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, toplantının ardından antrenman yapacak.

    Antalya Stadı'ndaki Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti müsabakası saat 20.30'da başlayacak.

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