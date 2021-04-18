18 Nisan 2021, Pazar
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İşte o açıklamalar;
Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Puan veya puanlar almak istedikleri maçtan mağlup ayrıldıklarını ifade eden Kocaman, "Futbol sonuç için oynanıyor. Puan almak istediğimiz, kazanmayı daha fazla istediğimiz bir maçtan mağlup ayrıldık. Özeti bu." dedi.
Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından Aykut Kocaman'dan penaltı isyanı
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir sahasında Fenerbahçe 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi takımda Aykut Kocaman maç sonunda konuştu. Kocaman, " 6 penaltı çalındı, 4'ünü biz kaçırdık. İkisini de hakemler tarafından iptal edildi. Enteresan bir dönem. Başakşehir için ilginç bir sene geçiyor. Çok ilginç." dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir sahasında Fenerbahçe 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi takımda Aykut Kocaman maç sonunda konuştu.
İşte o açıklamalar;
Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Puan veya puanlar almak istedikleri maçtan mağlup ayrıldıklarını ifade eden Kocaman, "Futbol sonuç için oynanıyor. Puan almak istediğimiz, kazanmayı daha fazla istediğimiz bir maçtan mağlup ayrıldık. Özeti bu." dedi.
"İLGİNÇ BİR SENE GEÇİYOR"Başakşehir açısından çok ilginç bir sezon olduğunu vurgulayan Aykut Kocaman, "Herhalde dönemin en kritik tarafı burası olacak. Başladığım dönemden itibaren 6 penaltı kullandık. 4 tanesini kaçırdık. 2 tanesini de hakemler, bu VAR'daki genel uygulama oraya doğru döndü, verilen karar dönmüyor ama 2 penaltı iptal edildi. Enteresan bir dönem. Başakşehir için ilginç, çok ilginç bir sene geçiyor. Şu oyun kalitesine çıkabilen bir takımın, Şampiyonlar Ligi'yle başladığı bir sezonda şu anda küme düşme hattında olması akıl alır gibi değil ama bu oyun ne yazık ki böyle bir oyun" dedi.
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