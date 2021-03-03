03 Mart 2021, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'in galibiyet hasreti sürüyor!

Başakşehir'in galibiyet hasreti sürüyor!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 03.03.2021

Spor Toto 'in 28. haftasında sahasında 'u ağırlayan Başakşehir, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte turuncu-lacivertlilerin galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

Turunucu-laciverti ekip, ligde oynadığı son 10 maçta 6 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.

İstanbul ekibi, ligdeki son galibiyetini 10 Ocak'ta deplasmada MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek elde etmişti.

Son iki maçından beraberlikle ayrılan 'in puanı 26'ya yükseldi.

Yenilmezlik serisi 4 maça çıkan İttifak Holding ise puanını 32 yaptı.

Medipol Başakşehir, 'in 29. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. İttifak Holding Konyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

MAHMUT TEKDEMİR SAKATLANDI

Medipol Başakşehir'in orta sahadaki önemli isimlerinden Mahmut Tekdemir, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 31. dakikasında sakatlanan Mahmut, oyuna devam edemedi. Teknik direktör Aykut Kocaman, 36. dakikada Mahmut'un yerine Giuliano'yu oyuna sürdü.

DEMBA BA LİGDEKİ 3. GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'e beraberliği getiren golü atan Senegalli oyuncu Demba Ba, bu sezon ligdeki 3. golünü attı.

Demba Ba, bu sezon ligde MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor maçlarında da gol sevinci yaşamıştı.

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