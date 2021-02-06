06 Şubat 2021, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Giuliano yine penaltı kaçırdı!

Giuliano yine penaltı kaçırdı!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

'in Brezilyalı oyuncusu , maçının ardından maçında da penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

'in Brezilyalı futbolcusu , maçında olduğu gibi müsabakasında da penaltıdan yararlanamadı.

'in 23. haftasında , sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertliler, karşılaşmanın 19. dakikasında Giuliano ile öne geçme şansını değerlendiremedi.

Başakşehir Fatih Karagümrük maçı CANLI

Karagümrük'te Borini'nin ceza sahasında 'e yaptığı müdahale sonrasında hakem , penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktaya penaltıyı kullanmak için beyaz noktaya gelen Giuliano, topu üstten dışarı gönderdi.

30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta da 3-0 kaybedilen Galatasaray mücadelesinin 22. dakikasında da penaltıyı gole çevirememişti.

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