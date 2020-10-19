Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: Ülke puanı için mücadele edeceğiz
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları RB Leipzig maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk, ülke puanı için mücadele edeceklerini söyledi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları RB Leipzig maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şöyle:
"Avrupa'daki en formda takımlardan biri olan Leipzig'e karşı hem fiziksel, hem mental, hem de taktiksel anlamda yapabileceğimizin en iyisini yapacağız.
Ülke puanı için, geçen sene de aynı şekilde mücadele ettik, bu sene de aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin son yıllarda Avrupa'da yaşadığı başarısızlıklar, bir sonraki yıl için Şampiyonlar Ligi katılımını tehdit ediyor ve üzerimize büyük bir sorumluluk düştü.
Nagelsmann, yaşına rağmen gösterdiği performansla tüm dünyanın takdirini kazandı. Herkes iyi oyunculara sahip olabilir ancak herkes iyi oyuncuları oynatamaz. Hem iyi oyunculara sahip, hem de istediği gibi oynatıyor."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama