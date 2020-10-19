19 Ekim 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: Ülke puanı için mücadele edeceğiz

Buruk: Ülke puanı için mücadele edeceğiz
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 Giriş Tarihi: 19.10.2020

, 'nde karşılaşacakları RB Leipzig maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk, ülke puanı için mücadele edeceklerini söyledi.

, 'nde karşılaşacakları RB Leipzig maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Avrupa'daki en formda takımlardan biri olan Leipzig'e karşı hem fiziksel, hem mental, hem de taktiksel anlamda yapabileceğimizin en iyisini yapacağız.

Ülke puanı için, geçen sene de aynı şekilde mücadele ettik, bu sene de aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin son yıllarda Avrupa'da yaşadığı başarısızlıklar, bir sonraki yıl için Şampiyonlar Ligi katılımını tehdit ediyor ve üzerimize büyük bir sorumluluk düştü.

Nagelsmann, yaşına rağmen gösterdiği performansla tüm dünyanın takdirini kazandı. Herkes iyi oyunculara sahip olabilir ancak herkes iyi oyuncuları oynatamaz. Hem iyi oyunculara sahip, hem de istediği gibi oynatıyor."

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