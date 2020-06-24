Hasan Ali Kaldırım'a sürpriz talip! Galatasaray derken...
Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Hasan Ali Kaldırım'a Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı. Medipol Başakşehir Gael Clichy ve Eljero Elia’nın yerine Fenerbahçe'den ayrılacak olan Hasan Ali Kaldırım'ı listesine aldı.
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım dönemi sona eriyor...
Sarı-lacivertli yönetimin, 2012 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen tecrübeli sol bekin, sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmak istemediği öğrenildi.
Novak ve Caner Erkin ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Kanarya'nın, bu yüzden Hasan Ali'yle yola devam etmeyeceği belirtildi.
BAŞAKŞEHİR 3 YILLIK TEKLİF YAPTI
Lig biter bitmez takımdan ayrılacak olan Kaldırım'a, Başakşehir'in talip olduğu ve turuncu-lacivertlilerin 30 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği aktarıldı.
İstanbul ekibi, Hasan Ali'nin vereceği cevaba göre hareket edecek.
3 BÜYÜKLERDEN AYRILAN BAŞAKŞEHİR'E GİDİYOR
Öte yandan 3 büyüklerin takımdan gönderdiği futbolcuların İstanbul'dan ayrılmamak için ilk tercih ettiği kulüp olan Başakşehir, daha önce Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Skrtel, Demba Ba, Gökhan İnler, Mert Günok ve Volkan Babacan gibi isimleri kadrosuna katmıştı.
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