24 Haziran 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Hasan Ali Kaldırım'a sürpriz talip! Galatasaray derken...

Hasan Ali Kaldırım'a sürpriz talip! G.Saray derken...
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 Giriş Tarihi: 24.06.2020

Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan 'a 'den sürpriz bir talip çıktı. Medipol Başakşehir Gael Clichy ve Eljero Elia’nın yerine Fenerbahçe'den ayrılacak olan Hasan Ali Kaldırım'ı listesine aldı.

Fenerbahçe'de dönemi sona eriyor...

Sarı-lacivertli yönetimin, 2012 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen tecrübeli sol bekin, sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmak istemediği öğrenildi.

Novak ve ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Kanarya'nın, bu yüzden Hasan Ali'yle yola devam etmeyeceği belirtildi.

BAŞAKŞEHİR 3 YILLIK TEKLİF YAPTI

Lig biter bitmez takımdan ayrılacak olan Kaldırım'a, Başakşehir'in talip olduğu ve turuncu-lacivertlilerin 30 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği aktarıldı.

İstanbul ekibi, Hasan Ali'nin vereceği cevaba göre hareket edecek.

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3 BÜYÜKLERDEN AYRILAN BAŞAKŞEHİR'E GİDİYOR

Öte yandan 3 büyüklerin takımdan gönderdiği futbolcuların İstanbul'dan ayrılmamak için ilk tercih ettiği kulüp olan Başakşehir, daha önce Emre Belözoğlu, , Skrtel, , , ve gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

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