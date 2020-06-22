22 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının iddia oranları belli oldu!

Açıklandı! İşte Başakşehir-G.Saray maçının favorisi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.06.2020

Süper Lig'in 29. haftasında zirve yarışını çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Dev karşılaşma öncesi İddia Risk Yönetimi, mücadelenin favorisini belirledi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 28. haftasında perde bugün oynanacak olan 2 mücadele ile kapanacak. Liderliği maç fazlası bulunan Medipol Başakşehir'e kaptıran , Alanyaspor'a konuk olurken, ligin orta sıralarında bulunan sahasında 'u ağırlayacak.

Ligde 29. haftaya cuma günü oynanacak olan Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi ile start verilirken, haftanın en çok merak edilen mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında zorlu rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.

Galatasaray, her ne kadar yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşsa da zirveden kopmamanın hesaplarını yaparken, takibi sürdürmek isteyen Medipol Başakşehir cephesinin de puan kaybına tahammülü yok.

Karşılaşma öncesi iddaa risk yönetimi bu zorlu karşılaşmanın favorisini açıkladı. Buna göre, ev sahibi ekip Medipol Başakşehir verilen 2.05'lik oranla favori olarak gösterilirken, Galatasaray'ın galibiyet şansına 2.65 oran verildi. Mücadelede beraberlikle sonuçlanır seçeneğinin oranı ise, 2.90 olarak belirlendi.

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