Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının iddia oranları belli oldu!
Süper Lig'in 29. haftasında zirve yarışını çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Dev karşılaşma öncesi İddia Risk Yönetimi, mücadelenin favorisini belirledi. İşte detaylar...
Süper Lig'in 28. haftasında perde bugün oynanacak olan 2 mücadele ile kapanacak. Liderliği maç fazlası bulunan Medipol Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olurken, ligin orta sıralarında bulunan Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Ligde 29. haftaya cuma günü oynanacak olan Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi ile start verilirken, haftanın en çok merak edilen mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında zorlu rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.
Galatasaray, her ne kadar yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşsa da zirveden kopmamanın hesaplarını yaparken, takibi sürdürmek isteyen Medipol Başakşehir cephesinin de puan kaybına tahammülü yok.
Karşılaşma öncesi iddaa risk yönetimi bu zorlu karşılaşmanın favorisini açıkladı. Buna göre, ev sahibi ekip Medipol Başakşehir verilen 2.05'lik oranla favori olarak gösterilirken, Galatasaray'ın galibiyet şansına 2.65 oran verildi. Mücadelede beraberlikle sonuçlanır seçeneğinin oranı ise, 2.90 olarak belirlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı