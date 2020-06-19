Ankaragücü 1-2 Medipol Başakşehir l MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yolunda ilerleyen konuk ekip Başakşehir ilk yarıda geriye düşmesine rağmen, ikici yarıda bulduğu gollerle Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'in 28. haftasında başkent ekibi Ankaragücü, zirvenin iddialı rakiplerinden Başakşehir'i ağırladı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Medipol Başakşehir altın değerinde bir 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi MKE Ankaragücü oldu. Üst üste ataklarla Başakşehir kalesini zorlayan sarı-lacivertliler 12. dakikada Gerson Rodrigues'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.



Karşılaşmanın ilk yarısı Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda konuk ekipte 59. dakikada Demba Ba'nın yerine Robinho oyuna dahil oldu. Brezilyalı yıldız sahaya girer girmez tecrübesini konuşturdu ve 59. dakikada Aleksic'in golünde pay sahibi oldu. Robinho'nun sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruş kaleciden sekti ve meşin yuvarlağı önünde bulan Daniel Aleksic skoru 1-1'e getirdi.





VISCA SAHNEYE ÇIKTI!



Mücadelede dengeyi sağladıktan sonra ataklarını sıklaştıran Medipol Başakşehir aradığı golü 73. dakikada buldu. Daniel Aleksic'in önüne yuvarladığı topa sert ve düzgün vuran Boşnak yıldız takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir kritik Galatasaray maçı öncesi hata yapmayarak rakibini 2-1 mağlup etti. Çok önemli bir 3 puanın sahibi olan turuncu-lacivertliler, maç fazlasıyla puanını 59'a yükseltti ve liderlik koltuğunda yer alıyor. MKE Ankaragücü ise 24 puanda kalarak 17. sırada bulunuyor.



11'LER

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Faty, Atila, Lukasik, Pinto, Scarione, Michalak, Saba, Rodrigues

Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epurenunu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

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