27 Şubat 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Okan Buruk’tan 4 değişiklik

Okan Buruk’tan 4 değişiklik
BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 27.02.2020

Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında ’u ağırlayan ’de Teknik Direktör , deplasmanda oynanan ve 3-1 kaybettikleri ilk maçın 11’inden 4 değişiklik yaparak sahaya çıktı.

Başakşehir, Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Stadı'nda Portekiz temsilcisi ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü , bu zorlu mücadeleye deplasmanda 3-1 kaybettikleri müsabakanın 11'inden 4 değişiklik yaparak çıktı. Buruk, cezalı olan Crivelli'nin yerine Aleksic'i sahaya sürerken ayrıca Ponck ile Epureanu, hafif sakatlığı bulunan Mahmut ile Azubuike'yi ve Gulbrandsen'le de Elia'yı değiştirdi.

Okan Buruk, Sporting Lizbon karşısında sahaya şu 11'le çıktı:

"Mert - Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy - Azubuike, İrfan, Visca, Aleksic, Elia, "

MEHMET TOPAL BRONŞİTE YAKALANDI

Ayrıca ağır bronşite yakalanan ve yaklaşık 20 gündür tedavi gören kadroya alınmadı. Deneyimli futbolcunun ligde oynanacak FK maçında da görev alması beklenmiyor.

Krtik gollerin adamı Skrtel


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