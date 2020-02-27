27 Şubat 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir son 16 aşkına!

Başakşehir son 16 aşkına!
BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 27.02.2020

'ndeki temsilcimiz , son 32 turu rövanş maçında 'u ağırlıyor. Turuncu-lacivertliler, Portekiz ekibiyle 20.55’te karşılaşacak. Avrupa’daki tek temsilcimize, tur için gol yemeden 2 gol lazım.

Avrupa'daki gururumuz , Son 32 Turu rövanş maçında bugün S.Lizbon'u ağırlayacak. Turuncu- lacivertliler, 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşını alarak Son 16'ya yükselip tarih yazmak istiyor. Tarihinde ilk defa bir üst tura yükselen Başakşehir, tüm 'den destek bekliyor. Teknik Direktör Okan Buruk, "Türkiye için önemli bir maç olacak. Bütün taraftarları bizi desteklemeye davet ediyorum. 2-0 olabilir, neden olmasın. Turdan umudu kesmedik" diye destek çağrısı yaptı.

TEK EKSİK, SANTRFOR CRIVELLI

Temsilcimizin Son 16 Turu'na kalabilmesi için, gol yemeden 2 gol atması veya kalesinde gol görmesi halinde ise üç farklı galip gelmesi gerekiyor. Turuncu-lacivertlilerin maçı 3-1 kazanması halinde ise karşılaşmanın uzatma bölümleri oynanacak. Ekibimizde tarihi maç öncesinde tek eksik bulunuyor. Fransız golcü Enzo Crivelli, kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Sporting'de ise F.Bahçeli eski stoper Neto kart cezası, Fransız stoper Mathieu ve Brezilyalı santrfor Phellype de sakatlığı nedeniyle yok.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Çaiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Visca, Mahmut, İrfan Can, Elia, Demba Ba, Gulbrandsen

Sporting Lizbon: Maximiano, Ristovski, Llori, Coates, Acuna, Doumbia, Palata, Wendel, Battaglia, Vietto, Sporar

Okan Buruk: Turu geçmek için her şeyi deneyeceğiz haberin devamı

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