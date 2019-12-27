27 Aralık 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir devreye galibiyetle girmek istiyor

Başakşehir devreye galibiyetle girmek istiyor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 27.12.2019

'in 17. haftasında yarın 'yı ağırlayacak olan Medipol , rakibi karşısında galip gelerek devreye üç puanla girmek istiyor.

, 'de ilk yarının son haftasında yarın ile oynayacak. Geride kalan 16 haftada turuncu-lacivertliler, 8 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucu topladığı 30 puanla ikinci sırada yer alırken, Paşa ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle hanesine yazdırdığı 15 puanla 14. basamakta bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR EVİNDE KAYBETMİYOR
Turuncu-lacivertli takım, Kasımpaşa ile evinde oynadığı son 5 maçın 3'ünden galibiyetle ayrılmayı başardı. 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir, söz konusu mücadelelerde rakip ağlara 9 gol bırakırken, kalesinde de 6 gole engel olamadı.
'un takımı, Paşa'ya karşı sahasındaki son mağlubiyetini 2012-2013 sezonunda almıştı.

SKRTEL VE ARDA YOK
Başakşehir'de sakatlıkları bulunan ve 'ın, Kasımpaşa'ya karşı forma giymesi beklenmiyor.

DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN'DA
Stadı'nda yarın saat 17.30'da başlayacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Asım Yusuf Öz yapacak.

Taraftarların çağrısına Arda'dan flaş yanıt! haberin devamı
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