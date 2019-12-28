MAÇ SONUCU Medipol Başakşehir 5-1 Kasımpaşa l ÖZET

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, evinde bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin golleri Demba Ba (2), Jorge Fernandes (K.K), Elia ve Crivelli'den gelirken lacivert-beyazlı ekibin tek golünü Quaresma penaltıdan kaydetti.

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı turuncu-lacivertli ekip 5-1 kazandı.

Ev sahibi takımın golleri Demba Ba (2), Jorge Fernandes (K.K), Elia ve Crivelli'den gelirken lacivert-beyazlı ekibin tek golünü Quaresma penaltıdan kaydetti.

Bu skorla Başakşehir puanını 33'e yükseltirken, Kasımpaşa 15 puanda kaldı.

11'LER:

Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Veysel, Thiam, Hajradinovic, Quaresma, Koita

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada Caiçara'nın ortasında Demba Ba'nın dokunuşunda arka direkte Elia'nın etkili şutunu kaleci Fatih kornere çeldi.



2'nci dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. Kullanılan korner vuruşunda Clichy'nin şutunda kaleci Fatih'in topa müdahalesi sonrasında topu önünde bulan Demba Ba topu ağlara gönderdi: 1-0.



6'ncı dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin pasında hızlı gelişen Başakşehir atağında Visca'nın ceza sahasına gönderdiği topu Crivelli ağlarla buluşturdu: 2-0.



26'ncı dakikada gelişen Başakşehir atağında Clichy'nin ceza sahasına yaptığı etkili ortayı uzaklaştırmak isteyen Fernandes topu kendi ağlarına gönderdi: 3-0.



28'inci dakikada Başakşehir farkı 4'e çıkardı. Elia'nın sol kanattan ortasında Visca'nın şutu kaleci Fatih'ten dönerken Demba Ba topu ağlarla buluşturdu: 4-0.



42'nci dakikada Kasımpaşa lehine verilen serbest vuruşta Quraresma'nın direk kaleye gönderdiği şutta kaleci Mert Günok topu yumruklayarak uzaklaştırdı.



Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



57'nci dakikada Başakşehir'in sol kanattan geliştirdiği atakta Elia'nın yerden Visca'ya pasında Bosna Hersekli futbolcunun ağlara gönderdiği top VAR kararıyla pozisyonun ofsayt olması nedeniyle iptal edildi.



63'üncü dakikada Başakşehir'in 5'inci golü geldi. Hızla gelişen kontra atakta Edin Visca sağ kanattan topu sürdükten sonra sol kanattan hücuma katılan Eljero Elia'ya pasında Hollandalı futbolcunun aşırtma bir vuruşu ağlarla buluştu:5-0.



66'ncı dakikada Quaresma'nın penaltı vuruşu sonrası Kasımpaşa farkı 4'e indirdi: 5-1.



74'üncü dakikada İlhan Depe'nin sağ kanattan ceza sahası içine çevirdiği pozisyonda Thiam'ın yaptığı vuruş kaleci Mert'i geçti ancak Koita yakın mesafeden meşin yuvarlağı auta attı.



86'ncı dakikada Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta Visca'nın yerden şutu kalenin sağından auta çıktı.



Mücadeleyi Medipol Başakşehir 5-1'lik skorla kazandı.

CRİVELLİ 8. GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Enzo Crivelli, bu sezon 8. golünü Kasımpaşa'ya attı.

Mücadelenin 6. dakikasında takımını 2-0 öne geçiren golü atan Crivelli, ligin ilk yarısını 8 golle kapattı ve takımının en golcü ismi oldu.

YENİLMEZLİK SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'in ilk iki haftasında oynadığı maçları kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, daha sonraki 15 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Turuncu-lacivertli ekip, Kasımpaşa'yı mağlup ederek, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti.

İstanbul ekibi, bu süreçte oynadığı 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

KASIMPAŞA TARAFTARINDAN TEPKİ

Medipol Başakşehir ile oynanan maçta skor ilk yarıda 4-0'a gelince Kasımpaşalı taraftarlar takımlarını protesto etmeye başladı. "İstifa" tezahüratları yapan lacivert-beyazlı taraftarlar bir süre sahaya arkalarını da dönerek tepkilerini ortaya koydu.

Kasımpaşalı taraftarlar ikinci yarı öncesinde ise tribünleri terk etti.

PENALTI KULLANMA TARTIŞMASI

Kasımpaşa'nın 65. dakikada kazandığı penaltıyı kullanmak için Thiam ve Aytaç Kara bir süre tartıştı.

İki oyuncu arasında tartışmanın uzamasının ardından kaptan Ricardo Quaresma devreye girdi ve atışı kendisi kullandı. Quaresma, kaleci Mert'i ters köşeye yatırarak, penaltıyı gole çevirdi.