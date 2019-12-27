27 Aralık 2019, Cuma
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Galatasaraylı taraftarın çağrısına Arda Turan'dan flaş yanıt!
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Arda Turan, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında oynanan Anadolu Efes-Maccabi Fox karşılaşmasını takip etti. Salonda bulunan bir sarı-kırmızılı taraftar ile Arda arasında geçen diyalog ise dikkatlerden kaçmadı. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 27.12.2019 09:31
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