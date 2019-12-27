27 Aralık 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaraylı taraftarın çağrısına Arda Turan'dan flaş yanıt!

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Arda Turan, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında oynanan Anadolu Efes-Maccabi Fox karşılaşmasını takip etti. Salonda bulunan bir sarı-kırmızılı taraftar ile Arda arasında geçen diyalog ise dikkatlerden kaçmadı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 09:31
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Galatasaraylı taraftarın çağrısına Arda Turan'dan flaş yanıt!

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes ile Maccabi Fox karşı karşıya geldi.

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Galatasaraylı taraftarın çağrısına Arda Turan'dan flaş yanıt!

Sinan Erdem Spor Salonu'ndan oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 99-79 kazandı.

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Galatasaraylı taraftarın çağrısına Arda Turan'dan flaş yanıt!

Bu maçla birlikte Efes 13. galibiyetini elde ederken, Maccabi ise 5. mağlubiyetini aldı.

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Galatasaraylı taraftarın çağrısına Arda Turan'dan flaş yanıt!

Mücadele esnasında salonda bulunan bir isim dikkat çekti.

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Galatasaraylı taraftarın çağrısına Arda Turan'dan flaş yanıt!

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'a geri döneceği iddiaları alevlenen Arda Turan da maçı yakından takip etti.

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