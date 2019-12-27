Galatasaraylı taraftarın çağrısına Arda Turan'dan flaş yanıt!

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Arda Turan, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında oynanan Anadolu Efes-Maccabi Fox karşılaşmasını takip etti. Salonda bulunan bir sarı-kırmızılı taraftar ile Arda arasında geçen diyalog ise dikkatlerden kaçmadı. İşte tüm detaylar...