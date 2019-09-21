21 Eylül 2019, Cumartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 21.09.2019

, 'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasında dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idmanın 5'e 2 pas oyunuyla devam ettiği belirtildi.

Antrenmanın yapılan çift kale maçla sona erdiği bildirildi.

, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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