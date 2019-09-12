12 Eylül 2019, Perşembe

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 12.09.2019

, 'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü sahasında Demir Grup ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yönetiminde sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. İdman, pas-şut çalışmalarının ardından orta-şut uygulamalarıyla sona erdi.

, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup maçı hazırlıklarını tamamlayacak.



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