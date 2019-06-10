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Okan Buruk resmen Medipol Başakşehir'de
Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 Giriş Tarihi: 10.06.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, teknik direktörlük görevi için Okan Buruk ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adam için yarın saat 11.00'de imza töreni düzenlenecek.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk getirildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Okan Buruk ile anlaşmaya varmıştır." denildi.
Genç teknik adam ile yarın saat 11.00'de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla imza töreni düzenleneceği bildirildi.
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