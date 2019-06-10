10 Haziran 2019, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Okan Buruk resmen Medipol Başakşehir'de

Okan Buruk resmen Başakşehir'de
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 Giriş Tarihi: 10.06.2019

ekiplerinden , teknik direktörlük görevi için ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adam için yarın saat 11.00'de imza töreni düzenlenecek.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Okan Buruk ile anlaşmaya varmıştır." denildi.

Genç teknik adam ile yarın saat 11.00'de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kulüp başkanı 'ın da katılımıyla imza töreni düzenleneceği bildirildi.

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