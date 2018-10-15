    15 Ekim 2018, Pazartesi

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Başakşehir'de Kayserispor mesaisi devam etti

    Başakşehirde Kayserispor mesaisi devam etti
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018

    , 'in 9. haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlılarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Spor Toto 'in 9. haftasında evinde ile karşılaşacak olan , maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Isınma ile başlayan antrenman, pas çalışması ve 5'e 2 ile dar alan oyunun ardından çift kale maçla sona erdi. Bir süredir sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu takımla birlikte çalışmalara katılırken, dizinden ameliyat olan ve uzun süredir forma giyemeyen Alparslan Erdem ise düz koşu yaptı.

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