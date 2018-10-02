    02 Ekim 2018, Salı

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

    Medipol Başakşehirde Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018

    , Spor Toto 'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü 'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, pas ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

    'de dün oynanan Evkur müsabakasında forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

    Öte yandan, İtalyan forvet Stefano Napoleoni, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü. Savunma oyuncusu Alparslan Erdem'in ise tedavisine devam edildi.

    , bir günlük iznin ardından 4 Ekim Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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