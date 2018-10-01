    01 Ekim 2018, Pazartesi

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Başakşehir bu sezon ilk kez turkuaz formayla

    Başakşehir bu sezon ilk kez turkuaz formayla
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Giriş Tarihi: 01.10.2018

    'in 7. hafta maçında sahasında Evkur ile karşılaşan Medipol , bu sezon ilk kez bir maça alternatif turkuaz formasıyla çıktı.

    Spor Toto 'in 7. haftasında Medipol , sahasında Evkur ile karşılaşıyor. Önümüzdeki hafta deplasmanda karşılaşacakları zorlu maçı öncesi mutlak 3 puan hedefleyen turuncu-lacivertliler, Malayta mücadelesiyle birlikte bu sezon bir ilki de yaşamış oldu. Başakşehir, bu sezon ilk defa bir maça alternatif turkuaz formasıyla çıktı.

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