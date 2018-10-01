01 Ekim 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Başakşehir bu sezon ilk kez turkuaz formayla
Giriş Tarihi: 01.10.2018
Süper Lig'in 7. hafta maçında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Medipol Başakşehir, bu sezon ilk kez bir maça alternatif turkuaz formasıyla çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Önümüzdeki hafta deplasmanda karşılaşacakları zorlu Fenerbahçe maçı öncesi mutlak 3 puan hedefleyen turuncu-lacivertliler, Malayta mücadelesiyle birlikte bu sezon bir ilki de yaşamış oldu. Başakşehir, bu sezon ilk defa bir maça alternatif turkuaz formasıyla çıktı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Malmö'den Beşiktaş'a 'Come to' mesajı!
- Şmapiyonlar Ligi'nde Porto - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
- Maicon'un golünde GS TV!
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!