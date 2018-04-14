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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir taraftarlarına seslendi

    Cumhurbaşkanı Erdoğandan Başakşehir taraftarına çağrı
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    Cumhurbaşkanı , AKP Başakşehir ilçe kongresinde yaptığı konuşmada 'de tribünlerin boş olmasına tepki gösterdi.

    İşte Cumhurbaşkanı 'ın açıklamaları:

    "16 Nisan'da Başakşehir bir kez daha iradesine sahip çıkmıştır. Bizim sizlerden beklentimiz çok daha büyük. Biz Başakşehir'in tıpkı futbolda olduğu gibi siyaset liginde de şampiyonluğa oynamasını bekliyoruz. Fakat kusura bakmayın. Stadının tribünlerini doldurmadığınız sürece soru işaretim devam eder. O tribünleri gençliğin doldurması lazım. Buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz tribünlerin dolması lazım"diye konuştu.

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