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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir taraftarlarına seslendi
Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Başakşehir ilçe kongresinde yaptığı konuşmada Medipol Başakşehir'de tribünlerin boş olmasına tepki gösterdi.
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:
"16 Nisan'da Başakşehir bir kez daha iradesine sahip çıkmıştır. Bizim sizlerden beklentimiz çok daha büyük. Biz Başakşehir'in tıpkı futbolda olduğu gibi siyaset liginde de şampiyonluğa oynamasını bekliyoruz. Fakat kusura bakmayın. Stadının tribünlerini doldurmadığınız sürece soru işaretim devam eder. O tribünleri gençliğin doldurması lazım. Buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz tribünlerin dolması lazım"diye konuştu.
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