Galatasarayda Emre Belözoğlu seferberliği!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim hafta boyunca Başakşehir'i analiz etti. Tecrübeli teknik adam, oyuncularından özellikle Emre Belözoğlu'na baskı kurmalarını istedi.

Orta sahada 38 yaşındaki usta oyuncunun pas bağlantılarını kesmeyi planlayan deneyimli teknik direktör, bu sayede Başakşehir'in de elini kolunu bağlamayı hedefliyor.

Bu görevi Emre'yi yakından tanıyan kaptan Selçuk İnan ile Fernando'ya veren İmparator'un, "Emre'yi sakın boş bırakmayın. Yüzünü kaleye döndürmeyin. Sürekli baskı kurup rahat pas alış verişi yapmasını engelleyin" dediği öğrenildi.

BEKLERE SIKI YÖNETİM!

Son haftaların formda ismi Elia ve Visca'yı da durdurmak isteyen Terim, beklerine özel talimatlar verdi. Terim, Yuto Nagatomo'dan yaptığı asistlerle öne çıkan Edin Visca'ya yakın markajda tutmasını istedi.

Mariano'nun G.Birliği maçındaki performansından memnun kalmayan tecrübeli hoca, Başakşehir maçı için Linnes'i de hazırlıyor. Terim, Elia'nın hızlı çıkışlarını durdurmak için iki öğrencisine idmanlarda sprint çalışmaları da yaptırıyor.