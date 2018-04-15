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    15 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Abdullah Avcı, Fatih Terim’e kaybetmiyor

    Avcı, Terim’e kaybetmiyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı teknik direktörlük kariyeri boyunca ile 2 kez karşı karşıya geldi.

    Avcı bu maçlarda 1 galibiyet, 1 de beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi. 1999- 2000 sezonunda Terim ve Avcı, Galatasaray-İstanbulspor maçında karşılaşmıştı, mücadele 1-1 bitmişti. 2011-12 sezonunda ise Avcı'nın öğrencileri, Fatih Terim'in çalıştırdığı Cimbom'u 2-0'la geçmişti.

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