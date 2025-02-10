Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 44. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 10 Şubat Pazartesi günü yayımlanan 44. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 10 Şubat Pazartesi günü 44. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 44. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 44. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 44. bölüm izle

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Börü, Rakif'in canını alarak Selahaddin ve Nureddin arasında gerilen iplerin gevşemesini sağlamıştır. Babasını kaybeden Sayra ise Börü'den intikam almaya yemin etmiştir. İşe Nizar'ı öldürüp, onun bedevilerini kendine bağlamakla başlar. Yaver Rıza, Mısır halkını Şemse'ye karşı kışkırtmaktadır. Baskılardan bunalan Şemse, Kahire'den ayrılmaya karar verir. Selahaddin bir yandan Haçlılara karşı yeni bir hamleye hazırlanırken, diğer yandan Şemse'yle ilgili büyük bir kararın arifesindedir. Şemse ve Selahaddin kavuşacak mıdır? Yoksa temiz bir kadına atılan çirkin iftira, onları sonsuza kadar ayrı mı düşürecektir?

Düğünde yaşananlar Haçlı tarafındaki taşları tamamen yerinden oynatmıştır. Mila'yla ilgili korkunç gerçeği öğrenen Chatillon adeta çıldırır. Mila çareyi Selahaddin'e sığınmakta bulacaktır. Bizans'la kurduğu ittifakı korumak isteyen Amalrik ise bunun için İbelin kontunu görevlendirir. Balian, Selahaddin'le olan dostluğunu zedelemek pahasına zekice bir plan kurar. Balian görevdeyken, diğer yanda kaderini etkileyecek olaydan habersizdir. Amalrik, Lord Guy'la Sibylla'nın evlenmesine karar vermiştir. Sibylla babasının kararına boyun mu eğecektir? Yoksa Balian'a olan aşkına sadık kalıp Kralına karşı mı gelecektir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 44. bölüm izle

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