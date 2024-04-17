TRT 1'in yeni soluklu dizisi Kül Masalı her hafta Perşembe akşamları izleyici karşısına geçiyor. Türkiye’nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı ve yoksul bir geçmişten gelen Özge'nin aşkını anlatan dizi yayınlandığı ilk günden bu yana dikkat çekti. İzleyiciler Kül Masalı yeni bölüm izle sorguları yapıyor. Kül Masalı 8. son bölüm izleme linki haberimizde...

Kül Masalı TRT 1 ekranlarında her hafta Perşembe akşamları saat 20.00'de yayınlanıyor. Entrika ve heyecanın doruk yaptığı dizi izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kül Masalı son bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

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KÜL MASALI 8. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Odasındaki fotoğrafları gören Jale, Erhan'a beş yıl önce olanları ve işlediği suçu itiraf etmek zorunda kalır. Bu esnada Tufan'ın içeri girip gizlice onları dinlediğinden haberi yoktur. O sırada eve gelen sürpriz bir ziyaretçi Tufan'ı etkisiz hale getirir. Fakat Tufan'ın konuştuklarını duymuş olma ihtimali Jale'nin yapabileceklerinin hiç bi sınırı olmadığını tekrar gözler önüne serer.

Arat'ın gelişiyle birlikte Ferman Akdağ'ın ani ziyaretinin sebebini anlaşılır. Ferman'ın amacı Özge'nin annesini bulmak değil, gözdağı vererek şantajla Arat'tan para kopartmaktır. Bu sebeple şüphe oklarını onun üzerinden çevirmeye çalışır. Özge ona inanmış gibi davransa da Arat'ın annesinin ortadan kaybolmasıyla bir ilgisinin olduğuna dair yeniden şüphe duymaya başlar. Üstelik bu defa bu meselenin peşini kolay kolay bırakmaya da niyeti yoktur.

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Diğer taraftan Restoran'da çalışan Rukiye'yi göz altına alan Cemil ve Müge de aynı iz üzerinde hızla ilerlemeye başlarlar. Arat ve Jale için çember artık tamamen daralmıştır. Hiç ummadığı sarsıcı bir anda Cemil ve Özge'yi karşısında bulan Arat'ın artık ne kaçabileceği bir yer ne de söyleyebileceği bir yalan kalmamıştır. Büyük yüzleşme zamanı gelmiştir artık.

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KÜL MASALI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gökhan Alkan

Sevda Erginci

Başak Gümülcinelioğlu

Hülya Darcan

Ushan Çakır

Özgür Çevik

Gizem Güneş

Gizem Kala

Berfu Öngören

Handan Yıldırım

İlker Sami Kılıç

Kahraman Sivri

Güner Özkul