SANDIK KOKUSU 18. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu, konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin ilgisini çekti. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 18. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 17 Nisan Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...
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SANDIK KOKUSU GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Şirkete Adnan'ı ziyarete giden Irmak, Selvi'nin Adnan'a olan yakınlığından hoşlanmaz. Adnan'a güvense de içine kurt düşünce Karsu'ya anlatır. Karsu ise Irmak için Adnan ile buluşup konuşur ve tüm gerçekleri öğrenir.
Ömer, Filiz'i estetik doktoruna götürme bahanesiyle Hasan ile buluşturur. Filiz, Ömer'in benzin almasını beklerken Hasan gelir ve Filiz'e evinde beklemesini teklif eder ve Filiz kabul eder. Filiz de Hasan'dan etkilenince tekrar buluşmak için adımlar atarlar.
Atilla, kitapçıya Karsu ile konuşmaya gelir ve akşam otelde buluşmak için sözleşirler. Atilla'yı nasıl bir oyun bekliyordur? Karsu eve geç dönünce Irmak ve Filiz onu sıkıştırır. Irmak'ın sözlerine daha fazla dayanamayan Karsu, Adnan'ın onu aldattığını söyler.
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SANDIK KOKUSU OYUNCULARI