Star TV ekranlarının dizisi Sakla Beni, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 23. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan sorgularda, Sakla Beni 23. bölümü izle, Sakla Beni yeni bölüm izle, Sakla Beni dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. Peki, Sakla Beni yeni bölüm ne zaman? Sakla Beni dizisi yeni bölüm canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Sakla Beni 23. YENİ BÖLÜM İZLE

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SAKLA BENİ 23. BÖLÜM ÖZETİ

Kendisinden habersiz yapılan planı öğrenen İncila büyük bir şaşkınlık yaşarken bu haberi duyan Naz duruma çok öfkelenir. İncila meselesinden haberdar olduğunu Mete'ye söyleyen Kont Ziya, bu ilişkinin imkansızlığına vurgu yapar.

Kadir, iş konusunda yaşananlar yüzünden ona kızgın olan Naz'a kendini affettirebilmek için yoğun çaba harcar. Yaşanan bir gelişmeyse Naz'ın moralini yeniden düzeltir. İçinde taşıdığı yüklerden yorgun düşen İncila, Mete'nin bu konuya dair tutumundan rahatsız olur.

Sakla Beni 23. YENİ BÖLÜM İZLE

Sakla Beni DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN