Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı kim oldu? - SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 24 Mart 2024

Survivor All Star 2024, 24 Mart Pazar günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 24 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 24 Mart Pazar Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2024- 03:02 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024- 03:02