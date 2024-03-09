SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 9 Mart Pazar - Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024 9 Mart Cumartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 9 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 9 Mart Cumartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2024- 23:21 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024- 23:21