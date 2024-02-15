atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezonda 43. bölümü ile ekranlara gelecek. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 43. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 43. bölümü detayları...

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 43. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni sezonunda 43. bölüm 16 Şubat Cuma günü yayınlanacak. Diziseverler, 43. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ateş Kuşları 43. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 43. bölüm izlemek için tıklayın

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ATEŞ KUŞLARI 43. BÖLÜM KONUSU

Mercan'ın hamile olduğunu öğrenen Ateş Kuşları'nın sevinci, eve girip gördükleri manzara karşısında yerini şaşkınlığa bırakır. Sare'yle ayrı dünyaların insanları olduklarını düşünen Zıpkın, Ankara yolundan geri dönmüştür.

Barbar'ın kendisini aldattığını düşünen Gülayşe, Sare'den ayrılan Zıpkın, hamile Mercan... Keder ve sevincin bir arada yaşandığı evde, hayatın zorluklarını ve gerçeklerini her an enselerinde hisseden Ateş Kuşları; dümeni bir an olsun bırakmayan Ali önderliğinde geçimlerini sağlamanın yolunu bulurlar.

Balık ekmek satacak, genişleyen ailelerini ayakta tutabilmek için gece gündüz çalışacaklardır. Evin kadınları da boş durmak istemez ve onlar da bir gelir kapısı bulurlar kendilerine. Bu, artık evin erkekleri ve kadınları arasındaki bir rekabettir; kim daha fazla kazanacaktır? Barbar ve Gülayşe cephesinde dargınlık bir müddet sürer fakat gerçeğin ortaya çıkmasıyla Gülayşe mahcup olur.

Gülayşe'ye dünyanın en güzel evlilik teklifi sözünü veren Barbar ise nişanlısının kıskançlığını büyük bir olgunlukla karşılayıp, sözünü gerçekleştirmek için kolları sıvar. İşlediği cinayetin ağırlığını her an içinde taşıyan ve bu yükle Ateş Kuşları'nın yanında daha fazla barınamayacağını düşünüp, itiraf mektubu bırakarak evden kaçan Sultan için kaçış o kadar da kolay değildir...

Mektubunun kimse tarafından okunmadığını düşünüp geri dönen Sultan'ı evde büyük bir sürpriz beklemektedir. Sare ayrılığının acısıyla günlerini gülümseyen bir ölü gibi geçiren Zıpkın'ın cephesindeyse geçmişiyle ilgili yeni gelişmeler vardır. Zıpkın, bilgisi ve iradesi dışında ilerleyen bu süreçten ve hayatıyla ilgili gerçeklerden ne zaman haberdar olacaktır?

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)