Trendyol Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Çorum FK ile Bodrum FK play-off yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Çorum FK - Bodrum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Çorum FK ile Bodrum FK play-off yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Çorum FK - Bodrum FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇORUM FK - BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çorum FK - Bodrum FK maçı 20 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Çorum FK - Bodrum FK MAÇI CANLI İZLE