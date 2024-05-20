20 MAYIS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 20Mayıs Pazartesi 2024 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 32,2134 (Alış) - 32,2209 (Satış)
EURO: 34,7830 (Alış) - 35,3451 (Satış)
STERLİN: 40,6746 (Alış) - 40,8785 (Satış)
1 DOLAR = 32,22 TL
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
👉20 Mayıs Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.517,54
Gram altın satış: 2.517,97
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.074,00
Çeyrek altın satış: 4.143,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.148,00
Yarım altın satış: 8.286,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.321,00
Tam altın satış: 16.496,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.614,00
Cumhuriyet altını satış: 16.865,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.748,00
Ata altın satış: 16.927,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 20 Mayıs Pazartesi günü saat 06:45 itibarıyla alınmıştır.