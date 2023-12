AİLE 26. BÖLÜM İZLE | Aile yeni bölümü yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi her hafta olduğu gibi bu hafta da sevenlerini ekran başına kilitliyor. Dizinin başrollerini, yılın en iyi dizi çifti seçilen Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ paylaşıyor. Aile 26. bölümde İlyas ve Bedri'nin işbirliğinin hala devam ettiğini öğrenen Aslan'ın, bu defa Bedri'nin ayağını marinadan kökten kesecek bir planı vardır. Devin ise kliniğinde sürpriz bir misafiri ağırlayacaktır. Aile son bölüm FULL izleme link haberimizde...

Aile tatilinde ortaya çıkan gerçekler ve son gece yaşananlar herkesi derinden sarsar. Soykan lanetinden kurtulmak isteyen Aslan, Yusuf Soykan'ın adını her yerden silmek için harekete geçerken; geçmişte yaşananları itiraf etmesi için Hülya'ya süre verir. Acaba Hülya, Soykan soyadını gömüp çocuklarının annesi Hülya mı olacaktır? Yoksa Hülya Soykan olarak hayatına devam mı edecektir? Bu süreçte Aslan'a destek olan Devin, hayatının en güzel haberini alır: Devin hamiledir! Bu haber Aslan'a büyük bir mutluluk yaşatırken; bastırmaya çalıştığı endişelerini de körükler. Aslan her şeyden uzakta, üç kişilik ailesiyle yeni bir hayat kurma planlarını hızlandırır. Cihan ise sevdiği kadının yaşadıklarını herkesin duyması için harekete geçer. Hülya'nın her şeyi açıklaması için onu köşeye sıkıştırır. Serap'la ilgili gerçekleri öğrenen İlyas'ın dünyası başına yıkılır. İlyas, Yusuf Soykan'ın günahlarının bedelini tüm Soykanlara ödetmek için harekete geçeceği zamanı bekler. Bu süre zarfında gizli planını işletir. İlyas'ın öz babası olduğunu öğrenen Bedri ise bu gerçekle sarsılırken; başını büyük bir belaya sokacaktır. Oğlundan haber alamayan Nedret, Aslan'dan yardım ister. Tüm aile yılbaşını birlikte kutlamak için bir araya gelir. Herkes mutlulukla yeni yıla doğru geri sayarken; acaba İlyas, kurduğu gizli planında başarılı olabilecek midir?