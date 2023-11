YARGI 73 BÖLÜM FRAGMAN | Yargı 73 bölüm fragmanı izle - Kanal D canlı

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Yargı, 73. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yargı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YARGI 73. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

YARGI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YARGI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mercan'ın bulunması ve ufaktan eve yerleşmesiyle birlikte rahat bir nefes alan Ceylin, sürecin ağırlığı ve hissettirdikleri ile kendisini bir vicdan muhasebesinde bulacaktır. Henüz üniversite üçüncü sınıfta iken başına gelen ve dönüp düzeltmek istediği olay, onun bugününü de karıştırmaya yetecektir.

Geçmişte yürüdüğü yolları yeniden yürüyen Ceylin; Engin, Zafer, İnci gibi artık hayatta olmayanları da hatırlayacak; Yekta'nın eski, karanlık tarafıyla burun buruna gelecektir. Öte yandan emniyeti sarsan yeni ölümlü vaka ise herkesin gündemine bomba gibi düşecektir.

Can'ın ölümü Kadir'in kararlılığının ve acımasızlığının ne denli büyük olduğunu göstermiş; Yekta, Osman ve Çınar'ı iyiden iyiye ürkütmüştür. Göstere göstere, büyüyerek gelen bu karanlık onları da her an yutacak gibidir. Günün sonunda Osman'ı neye bulaştığına dair sarsıcı hediyeler beklemektedir.

Birbirlerini ne kadar sevdiklerini, biri olmadan ötekinin eksik olduğunu iyice kanıksayan Ilgaz ve Ceylin çifti, geçmişin hayaletleri ile beraberce ve güçlerini birleştirerek başa çıkmak zorundadır. Fakat Ceylin geçmişini kazıdığı bu yolculukta hiç ummadığı, şoke edici bir sonun kendisini beklediğinden habersizdir.

