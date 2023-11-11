Gönül Dağı 113. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü ekranlara geldi. Son bölümüyle dolu bir bekleyişin içine sokan Gönül Dağı, 11 Kasım Cumartesi günü, 113. bölümüyle TRT ekranlarında yeni maceralara yelken açıyor. Gönül Dağı 113. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 11 Kasım Cumartesi günü izleyicisiyle buluştu. Gönül Dağı 113. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 113. BÖLÜM İZLE

GÖNÜL DAĞI 113. BÖLÜM ÖZETİ

Erkan, Yeşim'e açılmaya, hislerini anlatmaya karar verir. Yeşim'in tepkisi ne olacaktır? Rıfat ayağının durumunu herkesten gizler. Ciritçi Abdullah'a giden Rıfat ondan ne isteyecektir?

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 113. BÖLÜM İZLE

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 113. BÖLÜM İZLE