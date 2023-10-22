Teşkilat 80 BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 80. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Milyonları ekran başına kilitleyen dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 80. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 80. ve en son yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

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TEŞKİLAT DİZİSİ 80. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 81. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 81. bölümünde neler yaşanacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. İşte Teşkilat 81. bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ailesinin ve sevdiklerinin ölü bildiği Ömer'in tek amacı Zehra'yı bulmaktır. Bu süreçteki çabaları onu hem yeni düşmanlarıyla hem de teşkilata geri getirecek Neslihan ile tanıştırır. Neslihan'ın tek hedefiyse kaybettiklerine rağmen verdiği sözleri tutup ona muhtaç olan insanları yalnız bırakmamaktır.

Ancak karşısına çıkacak tehlikelerin o bile farkında değildir. Dolaylı yollardan da olsa bu ikiliyi birleştiren en büyük nokta vatan sevgisi ve onu koruma arzusudur. Bu yolda onlara yine aynı amaç uğruna savaşan yeni ekip yardımcı olacaktır. Bu zorlu savaşta düşmanlar eskisinden de tehlikelidir.

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