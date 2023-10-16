MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Ekim MasterChef kaptanlık oyunu kazananı kim oldu?

MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisindeki yarışmacılar, menemen yaparak jüriiyi etkilemeye çalıştılar. 16 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümde şefler, yarışmacılardan menemen yapmalarını istedi. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 16 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar kaptanlık için en iyi menemeni yapmaya çalıştılar. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu kaptan olan isim belli oldu. Peki, Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN KİM OLDU?

Masterchef All Star'da kaptanlık oynunu kazanan isim ALİCAN oldu. Mavi takım kaptanı olan Alican, kırmızı takım kaptanı olması için Barış'ın ismini söyledi.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi Takım

Alican

Kıvanç

Metin

Sergen

Azize

Barbaros

Dilara

Esra

Tanya

Kırmızı Takım

Barış

Tolga

Eren

Ayaz

Tahsin

Hasan

Batuhan

Cemre