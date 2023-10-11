Kuruluş Osman 132. BÖLÜM İZLE

Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Bey'in anlatıldığı Kuruluş Osman dizisi, 132. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Nefes kesen heyecanların konu edindiği 132. bölümüyle 11 Ekim Çarşamba akşamı atv'de yayınlandı. Yeni bölüm diziseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Kuruluş Osman 132. bölüm detayları...

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 132. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 132. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 132. ve en son yayınlanan bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 132. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

OSMAN BEY VE YAKUP BEY KARŞI KARŞIYA!

Yakup Bey ve Osman Bey karşı karşıyadır. Yakup Bey, Osman Bey'den biat ister! Osman Bey başkaldırırsa Yakup Bey bunun hesabını soracaktır. Osman Bey, ne karar alacaktır?

CERKUTAY'IN DÖNÜŞÜ!

Cerkutay, Yenişehir Sarayı'na dönmüştür. Onun dönüşüyle sarayda bir bayram havası oluşur. Fakat Cerkutay artık o eski Cerkutay değildir. Osman Bey'lere kızgındır. Cerkutay ve Osman Bey'in arasında neler yaşanacaktır?

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OSMAN BEY ZAFER İÇİN NELER YAPACAK?

Yakup Bey yaptığı Lefke hamlesiyle Osman Bey'i zor durumda bırakmıştır. Fakat bununla yetinmeyecektir. Osman Bey Yakup Bey'in hamlesi üzerine "Düşman olanlarla değil bizden olanlarla rekabet halindeyiz." diyerek Yakup Bey'in niyetini bildiğini ifade eder. Osman Bey bu rekabetten zaferle çıkmak için neler yapacaktır?

ORHAN, MEHMET VE HOLOFİRA ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Sancaksızlar yurdunda Mehmet ve Orhan arasında gerilim yaşanır. Orhan, Holofira'yı ne olursa olsun oradan alacaktır. Mehmet ve Orhan arasında neler yaşanacaktır? Orhan, Holofira'yı almak için ne yapacaktır?

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ORHAN VE HOLOFİRA YÜZLEŞİYOR!

Holofira yurduna dönmek ister. Orhan ise buna sıcak bakmaz! Orhan'a öfkeli olan Holofira içindekileri döker! Holofira ve Orhan'ın yüzleşmesi nasıl sonuçlanacaktır? Orhan, Holofira'yı yurduna götürecek midir?

ALAEDDİN BEY VE GONCA HATUN'UN REKABETİ!

Alaeddin'in elindeki hazine haritasını bilen Gonca ne edip haritayı alacağını söyler. Alaeddin Bey ve Gonca Hatun, Konya dönüşünde kervansarayda karşılaşırlar. Gonca, hazine haritasını ele geçirebilecek midir?

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ALAEDDİN BEY VE ANNESİ BALA HATUN KAVUŞUYOR!

Alaeddin ve Bala Hatun nihayet kavuşurlar. Bala Hatun, Yakup Bey'in Osman Bey'den biat istediğini söyler. Alaeddin bu haber karşısında ne yapacaktır?

SAADET HATUN NELER YAPACAK?

Yakup Bey'in hatunu Saadet Hatun, Uç Pazar'a gelmiştir. Yakup Bey'e yapılan suikast girişimini yeni öğrenen Saadet Hatun'un öfkesi nelere sebep olacaktır?

OSMAN BEY VE YAKUP BEY ARASINDAKİ GERİLİM NASIL SONUÇLANACAKTIR?

Osman Bey, cümle beyler ve Yakup Bey'i sarayında ağırlayacaktır. Mehmet ise Yakup Bey Yenişehir'den çıkana kadar pusatlarını hazır tutacaktır. Osman Bey'in beyleri toplamaktaki asıl niyeti nedir? Osman Bey ve Yakup Bey'in arasındaki soğuk savaş neyle sonuçlanacaktır?

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Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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